Monserrato, un parco dedicato alle ostetriche Cecilia e Lavinia che in 50 anni hanno fatto nascere centinaia di bimbi in città: “Un atto doveroso di gratitudine e di memoria storica per due donne che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti noi”.

Sabato mattina il parco di via Caracalla si colorerà di tanti fiocchi rosa e celesti dedicati alle due due ostetriche ben volute da tutti.

“Questo appuntamento rappresenta il compimento di un percorso iniziato nel 2020 con una mozione che ho presentato in Consiglio Comunale e che oggi, insieme all’Amministrazione guidata dal Sindaco Tomaso Locci, prende finalmente forma” spiega Bernadette Ibba.

​Dagli anni ’30 fino agli anni ’80, le sorelle Clelia e Lavinia si sono dedicate con immensa devozione alla comunità. “Come ostetriche e figure di riferimento, con il loro lavoro instancabile hanno accompagnato la nascita di intere generazioni, contribuendo in modo fondamentale alla crescita demografica e umana di Monserrato. Dedicare loro questo parco è un atto doveroso di gratitudine e di memoria storica per due donne che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti noi”.

​il sindaco Locci invita calorosamente tutta la popolazione a partecipare a questo momento di festa e di ricordo condiviso per rendere omaggio insieme a chi ha donato tanto alla città.