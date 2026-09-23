Monserrato, stop alla circolazione in via del Redentore: domani dalle 8 alle 13, nel tratto compreso dalla fontana fino alla fine dei Giardinetti, la via sarà chiusa per lavori urgenti di manutenzione stradale. Possibili disagi per gli automobilisti, per chi dovrà recarsi al lavoro o accompagnare i figli a scuola sarà necessario uscire prima da casa.

Lavori urgenti che non possono essere rimandati, la comunicazione giunge direttamente dal Comune che oggi ha ufficializzato la notizia e raccomanda la massima prudenza sino al termine delle operazioni.