Volevano tutte le comodità ma gli è andata male: in quel momento era attivo il servizio di vigilanza ambientale e prevenzione antincendio dei Barracelli, lungo la S.P. 71, che hanno riscontrato la presenza di due turisti a bordo del fuoristrada. I turisti hanno percorso la strada sterrata interna fino a raggiungere direttamente l’arenile, fermandosi con il veicolo in prossimità dei bagnanti e a pochi metri dall’acqua.

Si è proceduto all’identificazione dei trasgressori e, in collaborazione con la Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Teulada, alla contestazione della relativa sanzione.

“Ricordiamo a tutti l’importanza di rispettare le regole a tutela del nostro patrimonio naturale. Gli ambienti costieri e marini sono particolarmente fragili e necessitano del rispetto e dell’attenzione di tutti.

Invitiamo pertanto cittadini e turisti a evitare qualsiasi comportamento vietato e a rispettare le normative nazionali, regionali e comunali vigenti, contribuendo così alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente.

Rispettiamo la natura, rispettiamo il territorio. La tutela dell’ambiente è responsabilità di tutti”.