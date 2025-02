Un tratto della strada statale 125 Var “Nuova Orientale Sarda” è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Genna Ortiga’, a Lanusei.

Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, è coinvolta una motocicletta. Una persona è deceduta. Il traffico è deviato in loco sulla ex statale 125.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.