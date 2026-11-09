Furto di manufatti in rame nel cortile della Municipalità di Pirri, individuato e denunciato un 26enne residente a Cagliari. L’episodio ha provocato anche danni alla struttura comunale: durante l’azione, infatti, sono state danneggiate una telecamera dell’impianto di videosorveglianza e la facciata dell’edificio.

Le indagini, avviate immediatamente dalla Polizia Locale di Cagliari, hanno consentito di individuare il presunto responsabile a poche ore dal furto. Si tratta di M.F., 26 anni, già gravato da precedenti specifici.

L’uomo è stato rintracciato in possesso di alcuni pluviali in rame, dei quali non è stato in grado di giustificare la provenienza. Gli oggetti trovati, tuttavia, non sono risultati riconducibili al furto appena commesso nei parcheggi dell’edificio comunale.

Privo di documenti di identità, il giovane è stato accompagnato al Gabinetto regionale della Polizia scientifica per le procedure di identificazione e fotosegnalamento. Successivamente è stato condotto negli uffici della Polizia Locale di via Crespellani per gli ulteriori accertamenti.

Al termine delle verifiche, il 26enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di furto e ricettazione.

Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi.