Pedro è nuovamente tra le braccia della sua padrona: ritrovato il barboncino fuggitivo, lauta ricompensa a chi ha aiutato ad acchiappare il cagnolino che ieri era riuscito a scappare da casa nonostante il cancello fosse chiuso.

In tanti si sono mobilitati per trovare Pedro, grazie alle condivisioni sul web quel batuffolo riccioluto non è passato inosservato. Questa mattina è stato avvistato nella zona di via San Martino. La sinergia di forze messa in atto per metterlo al sicuro dalla strada e dai pericolo ha, alla fine, prevalso ed ecco Pedro tra le braccia della sua padrona.