Terremoto centrodestra, il Psd’az esce dalla coalizione dopo il siluramento di Chessa

Neanche il tempo di trovare un candidato condiviso, che il centrodestra si sfascia in vista delle elezioni amministrative di giugno per l’elezione del nuovo sindaco. L’investitura è arrivata poco fa e ha incoronato Alessandra Zedda, passata da Forza Italia alla Lega, riuscita a superare all’ultimo miglio l’ex assessore del Turismo Gianni Chessa, portato sai sardisti. Tempo pochi minuti, e il Psd’az ha diramato un comunicato di fuoco in cui demolisce il metodo centrodestra e annuncia la fuoriuscita dalla coalizione. Per andare dove? Ancora non è noto: ci potrebbe essere un avvicinamento al centrosinistra o forse anche una corsa in solitaria, anche solo per contribuire alla sconfitta di chi, a loro dire, continua a metterli all’angolo.

“Registriamo la riproposizione di dinamiche politiche inaccettabili e modi che, non soltanto offendono i valori della lealtà e della correttezza che da oltre un secolo ci appartengono come sardisti, ma che sono in spregio persino ai più elementari principi della buona educazione e ai modi che dovrebbero rappresentare il comune patrimonio di civili maniere e corrette forme di relazione sia pubblica che privata”, si legge nel comunicato.

“Alla nuova “grammatica sgrammaticata” del centrodestra sardo, nella riunione di Oristano, alcuni fautori della fallimentare scelta del candidato presidente alle ultime elezioni regionali, hanno aggiunto un paragrafo grottesco, e cioè quello che ha visto la delegazione dei Riformatori indicare, quale candidata della coalizione in contrapposizione al candidato proposto dal Psd’Az, l’onorevole Alessandra Zedda, appartenente alla Lega, un partito cioè diverso da quello dei Riformatori. Al tutto si aggiunga la paradossale conclusione della riunione, con la quale si è deciso di affidare all’onorevole Michele Cossa (Riformatori) il compito di verificare la disponibilità alla candidatura della Zedda, in assenza (perché impegnate in un incontro bilaterale appositamente concordato) delle delegazioni del Psd’Az e della Lega. Il tutto per meglio spiegare il clima e l’atteggiamento di autentica ostilità che i partiti del centrodestra continuano a riservare al Partito Sardo d’Azione. La conseguenza politica è ovvia quanto scontata: il Psd’Az non parteciperà a nessuna delle riunioni della coalizione del centrodestra sardo e in attesa delle determinazioni che in proposito assumerà il congresso nazionale, demanda ai coordinamenti provinciali eventuali accordi di tipo strettamente elettorale al livello locale e senza vincolo di schieramento, in occasione delle imminenti elezioni amministrative”, concludono i sardisti.