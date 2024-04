Cagliari, la stoccata di Farris dopo l’ok a Zedda: “Perderà, mai avrei guidato il centrodestra”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Ho appreso dai resoconti giornalistici che, in questi giorni, è circolato il mio nome fra i possibili candidati a sindaco di Cagliari fra le fila del centrodestra.

Indiscrezioni, poi, soggiungono che Fratelli d’Italia, per bocca del segretario regionale Antonella Zedda, avrebbe posto un veto sul mio nome.

Un esercizio inutile.

Mai avrei accettato la guida di una coalizione capeggiata da Fratelli d’Italia, considerato che con CiviCA 2024 siamo in campo da 5 mesi, in netta discontinuità con la Giunta di Paolo Truzzu”. Così, a pochi minuti dall’ufficializzazione della candidatura di Alessandra Zedda a sindaco di Cagliari, Giuseppe Farris, a sua volta in campo per la conquista di palazzo Bacaredda alle amministrative di giugno.

“Mentre il centrodestra dei partiti o, meglio, quel che resta del centrodestra ha scelto una candidata, Alessandra Zedda (da immolare sull’altare di una sconfitta certa) espressione diretta di quelle politiche cittadine, tanto amate da Fratelli d’Italia, quanto detestate dai cagliaritani. Noi, dopo aver ascoltato 10063 concittadini, accreditati da tutti i sondaggi di oltre il 20%, vicinissimi alla coalizione di centrodestra, continueremo a stare in campo, alternativi a questa destra e a questa sinistra, perfettamente sovrapponibili nelle politiche che hanno portato avanti nell’ultimo decennio.

Lontani dalla politica di professione, abile solo nei giochetti di Palazzo; distante dai bisogni della gente; incurante dei procedimenti penali”, conclude Farris.