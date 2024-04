Cagliari, tamponamento a catena a Pirri: tra le 4 auto coinvolte anche una Porsche 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un tamponamento a catena tra 4 auto, in via Riva Villasanta a Pirri, ha fatto temere all’inizio il peggio per qualche automobilista. L’ennesimo incidente avvenuto a Cagliari, però, si è fortunatamente concluso solo con danni alle vetture e nessun ferito, nonostante l’arrivo delle ambulanze del 118. Tra le macchine coinvolte una Porsche Cayenne che, forse a causa di un mancato rallentamento, ha colpito un’altra automobile che stava per svoltare. In seguito all’impatto sono rimaste coinvolte altre due macchine, come emerge dal report fatto dagli agenti della polizia Locale, intervenuti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Numerosi i passanti che hanno assistito allo schianto, sono stati loro i primi a chiamare i soccorsi.

Alla fine, però, guidatori ed eventuali passeggeri sono rimasti totalmente illesi. In azione anche un carro attrezzi per la rimozione delle macchine più danneggiate.