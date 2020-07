Temporale sul settore orientale dell’area metropolitana, ecco i nuvoloni in avvicinamento su Cagliari. Allerta gialla confermata sino a mezzanotte, nella foto (di A.Mura) le nuvole scure puntano sulla statale 554 in direzione di Monserrato: tempo davvero incerto nel sabato sera in pieno luglio. Le piogge hanno già riguardato la zona del Sarrabus.

Pubblicato dal Servizio di Protezione Civile regionale della Regione Sardegna un Avviso di Allerta per rischio idrogeologico con Criticità Ordinaria che sarà in vigore dalle 14 e fino alla mezzanotte di sabato 18 luglio 2020.

L’Allerta Gialla è scattata a causa dei temporali previsti anche nella zona del Campidano nel corso della giornata. Le zone esattamente coinvolte dall’allerta emanata dalla regione sono Flumendosa Flumineddu, Iglesiente, Campidano.