Pastore tedesco legato a bordo strada, allarme a Orri. Il padrone: era scappato

Legato a bordo strada nella strada che conduce al lido di Orri, Tortolì. Segnalato un cane agli operatori Anpana Ogliastra Nuoro che sono intervenuti sul posto. “Abbiamo rinvenuto un pastore tedesco, in buona salute, prestato il primo soccorso e abbiamo provveduto a liberarlo ed alla lettura del microchip” . Il ringraziamento speciale verso “alcune persone del posto che hanno dato supporto e aiutato alla messa in sicurezza del magnifico cane. Contattato il proprietario, il quale e’ intervenuto tempestivamente ed ha dichiarato che il cane era scappato. Il cane sta bene ed è in salute”.

Anpana “ricorda che il microchip è fondamentale, ma il regalo più grande sono le persone che prestano soccorso”.