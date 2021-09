Tedesco ha un malore in barca a vela a 70 miglia da Cagliari: soccorso dalla Guardia costiera.

Nella mattinata odierna la Guardia Costiera di Cagliari, al comando del Direttore Marittimo Capitano di Vascello Mario VALENTE, ha portato a termine un’operazione di soccorso ed evacuazione medica a favore di un diportista colto da malore a bordo di un’imbarcazione a vela a circa 70 miglia dal porto di Cagliari, disponendo l’impiego di una motovedetta SAR.

L’operazione ha avuto inizio intorno alle 04.30 odierne, quando la sala operativa della Guardia Costiera cagliaritana è stata allertata per una richiesta di evacuazione medica urgente di un diportista di nazionalità tedesca di anni 76 a bordo di un’imbarcazione a vela di bandiera statunitense, in navigazione verso Messina a circa 70 miglia dal porto di Cagliari, con fortissimi dolori addominali.

Immediatamente, assunto il coordinamento delle operazioni, la sala operativa della Guardia Costiera ha messo la nave in contatto con il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico) e il Servizio 118 per le valutazioni mediche necessarie. In esito alle notizie acquisite, il C.I.R.M. ha disposto l’evacuazione medica immediata del diportista colto da malore mediante l’impiego di una motovedetta SAR e il successivo trasporto in ospedale.

Considerata la necessità di un’evacuazione medica urgente, è stata immediatamente inviata sul punto la M/V CP 320, unità specializzata in attività di ricerca e soccorso, mentre la sala operativa ha costantemente monitorato e mantenuto contatti radio con l’unità con a bordo il diportista bisognoso di cure.

Giunta in zona operazioni ed intercettata l’imbarcazione a vela, la motovedetta della Guardia Costiera ha proceduto al recupero e all’evacuazione medica del diportista tedesco, per poi dirigere a tutta velocità verso la banchina Capitaneria del porto di Cagliari ed affidare l’uomo alle cure del personale medico che, a mezzo ambulanza prontamente intervenuta, ha provveduto al trasporto verso l’Ospedale Brotzu di Cagliari per le necessarie cure mediche.

Il Comando della Guardia Costiera di Cagliari ricorda che, in caso di emergenze a mare, il numero blu da comporre è il 1530 sia da utenza fissa che cellulare, attivo h24 per garantire interventi immediati a tutela della salvaguardia della vita umana in mare e, via radio, il canale VHF 16.