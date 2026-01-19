L’acqua è arrivata fino alle pedane del chiosco Palm Beach al Poetto, come testimoniano le riprese video di Dayala Martinez. Le onde, spinte dal vento di scirocco, hanno invaso la spiaggia portando schiuma e detriti, cancellando i confini tra sabbia e mare. Il ciclone “Harry” ha scatenato una mareggiata intensa lungo la costa sud della Sardegna, con il Poetto tra i tratti più colpiti. Il lungomare è stato lambito dall’acqua e alcune pedane e marciapiedi risultano sommersi. Gli stabilimenti balneari hanno dovuto sospendere le attività mentre passeggiare vicino alla battigia diventava pericoloso. La Protezione Civile ha invitato tutti a restare lontano dalla costa e a seguire le indicazioni di sicurezza. In poche ore il Poetto si è trasformato da luogo di passeggiate tranquille a scenario dominato dalla forza del mare. La mareggiata lascia immagini impressionanti e un chiaro promemoria della fragilità delle coste.