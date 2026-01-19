Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 20 Gennaio Tutta l'isola sarà abbracciata da un'area di bassa pressione che determinerà forte maltempo con piogge diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco. I venti saranno tesi e il mare m olto agitato . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge . Sono previsti 18mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o m olto forti e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Est-Nordest. Il mare sarà agitato . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge e nuvolosità in graduale attenuazione fino a cielo parzialmente nuvoloso. Sono previsti 0.2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 2 °C e la minima di 10 °C. I venti sarann o molto forti e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Est-Nordest. E' prevista allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà variabile con nubi alternate a schiarite. N ella notte sono previsti 0.3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 11 ° C. I venti sarann o forti e p rovenienti da Est-Nordest per l'intera giornata. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzat a da perturbazioni con rovesci diffusi anche a carattere temporalesco. Sono previsti 93 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 9 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o m olto forti e provenienti da Est per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per la pioggia. Ci aspetta pertanto un'altra giornata di pioggia per questo martedì ventoso, con mare agitato e temperature massime in calo che raggiungeranno i 15 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba