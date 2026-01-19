Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 20 Gennaio Tutta l'isola sarà abbracciata da un'area di bassa pressione che determinerà forte maltempo con piogge diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco. I venti saranno tesi e il mare molto agitato. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 18mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 12°C. I venti saranno molto forti e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Est-Nordest. Il mare sarà agitato. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge e nuvolosità in graduale attenuazione fino a cielo parzialmente nuvoloso. Sono previsti 0.2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 12°C e la minima di 10°C. I venti saranno molto forti e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Est-Nordest. E' prevista allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà variabile con nubi alternate a schiarite. Nella notte sono previsti 0.3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 11°C. I venti saranno forti e provenienti da Est-Nordest per l'intera giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da perturbazioni con rovesci diffusi anche a carattere temporalesco. Sono previsti 93mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 9° C e la minima di 7°C. I venti saranno molto forti e provenienti da Est per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per la pioggia. Ci aspetta pertanto un'altra giornata di pioggia per questo martedì ventoso, con mare agitato e temperature massime in calo che raggiungeranno i 15°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba