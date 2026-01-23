131 in tilt, spunta il tagliaerba al lato della carreggiata: “È incredibile che dopo i disagi dal maltempo e le strade interrotte decidano di tagliare l’erba causando file interminabili”. Non solo: disagi anche lungo la ss130 e sulla pedemontana, una lunga coda di auto prima della rotatoria per Uta-Assemini.

Odissea sulle strade per arrivare a Cagliari: 195 chiusa, le altre vie d’accesso sono prese d’assalto da centinaia di automobilisti che tentano di raggiungere il capoluogo sardo.

Dalle 7 del mattino sono già numerose le segnalazioni giunte per evidenziare i problemi e per chi ha optato per la ss 131 c’è l’ostacolo “pulizia della strada in corso” con restringimento della carreggiata. “Sono un lavoratore di Teulada che ogni giorno deve arrivare a Cagliari” spiega un lettore di Casteddu Online “dopo i disagi causati dal maltempo oggi anche i lavori di pulizia”.

Sulla 130 si sono registrati forti rallentamenti e lungo la pedemontana le cose non sono andate meglio: prima delle 8 la fila di macchine era chilometrica, si procedeva a passo d’uomo.

Il sindaco di Capoterra Beniamino Garau ha aggiornato riguardo i lavori lungo la 195: “Nella giornata di ieri ho contattato la segreteria del Ministro Salvini per rappresentare con forza la grave situazione legata alla SS 195. Nel corso del pomeriggio sono stato richiamato con la conferma che il Ministro garantirà la giusta e doverosa attenzione al problema.

Sempre nella serata di ieri, sono stato contattato dal Direttore di ANAS, che mi ha assicurato che i lavori stanno proseguendo senza sosta: le squadre hanno operato incessantemente e sono rimaste sul posto fino a tarda notte.

Continuerò a seguire la situazione minuto per minuto, mantenendo un costante contatto con tutti i livelli istituzionali, affinché si arrivi nel più breve tempo possibile a una soluzione concreta e definitiva”.