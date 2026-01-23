Cagliari, emergenza sicurezza, residenti di Stampace sul piede di guerra: “L’amministrazione comunale è lontana anni luce dai problemi della cittadinanza, chiediamo le dimissioni”. Problemi denunciati da tempo e “sottovalutati dalle istituzioni”, dopo il caso di ieri, un commerciante e il cliente chiusi in negozio per proteggersi da un uomo in stato alterato, scoppia il caos.

Non è la prima volta che passanti e imprenditori devono fare i conti con una o più persone che minacciano la sicurezza nel cuore della città: ieri è accaduto in via Maddalena,

a due passi da piazza del Carmine, ma da tutto il quartiere giungono segnalazioni: “Abbiamo paura”. Ultimamente i maggiori problemi sono creati da un giovane uomo che circola in evidente stato alterato tra piazza Yenne e piazza del Carmine: “È ben noto alle forze dell’ordine, hanno anche la sua foto” spiegano alcuni testimoni.

“Per far rientro a casa prendo spesso il taxi, ho paura a camminare la sera in strada” racconta chi lavora nel centro della città.

Il Comitato dei residenti di Stampace ieri è intervenuto nuovamente riguardo la questione sicurezza, con forza e provocazione lanciano un ultimatum alle istituzioni: “Sono troppe le situazioni che penalizzano le cittadine e i cittadini in termini di sicurezza .

Non ci stiamo più ad assistere passivamente a queste situazioni. Vogliamo tutele. Le pretendiamo. La situazione è puntualmente fuori controllo, è stata sottovalutata: vogliamo poter vivere tranquilli e uscire da casa senza aver paura. Vogliamo la sicurezza per tutti, residenti, cittadini e avventori, altrimenti si dimettano”.