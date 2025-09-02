È iniziata dopo mezzogiorno la prima delle due udienze conclusive del processo di primo grado a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S Beppe, e di Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo nella villa di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo. La decisione del tribunale di Tempio Pausania è attesa domani, probabilmente in serata.

Oggi la parola passerà al procuratore della Repubblica Gregorio Capasso per le repliche, cui seguirà l’intervento dell’avvocata Giulia Bongiorno, legale della studentessa italo-norvegese che all’epoca dei fatti aveva 19 anni ed è la principale accusatrice dei quattro imputati. Il procedimento, aperto tre anni fa, è stato celebrato quasi interamente a porte chiuse: anche la lettura della sentenza, nel caso la ragazza decida di assistervi, avverrà senza pubblico. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 16 e 17 luglio 2019.