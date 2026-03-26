Sp 54, 55 e 56 saranno messe in sicurezza: la viabilità del Medio Campidano cambia volto. Via i pericoli per i tanti automobilisti che percorrone le importanti, e uniche, arterie di collegamento tra i centri abitati e la statale 131, la Provincia al lavoro per risolvere le criticità che, spesso, sono state causa di incidenti stradali.

Un intervento profondo che non si ferma alla superficie: addio ai “gradini”, tra Serrenti e Serramanna “risolveremo definitivamente il problema sui due ponticelli con l’installazione di solette flottanti”. Con queste parole la consigliera provinciale Maura Boi, anche vicesindaca di Serrenti, affronta l’importante questione che, da anni, è al centro delle polemiche. Strade percorse da centinaia di automobilisti che, tra buche, avvallamenti e la mancanza delle minime norme inerenti alla sicurezza stradale, reclamano di poter viaggiare senza rischi.

L’infrastruttura sarà completamente riqualificata: “Nuova bitumatura, banchine, cunette e cordolature per una strada che duri nel tempo.

Sostituzione integrale delle barriere danneggiate”.

Anche il tratto Serrenti – Samassi sarà preso in carico dalle istituzioni con il rifacimento totale della segnaletica orizzontale e verticale, “fondamentale per la sicurezza e per il collegamento strategico con la SS 131.

Stiamo investendo risorse concrete per accorciare le distanze e supportare l’economia locale, i pendolari e le aziende agricole che percorrono questi tratti ogni giorno.

La nostra priorità è la sicurezza. Non stiamo solo mettendo una toppa, stiamo riqualificando il sistema dei collegamenti del Medio Campidano”.