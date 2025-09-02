“Il futuro del lusso non può più essere frammentato: va reso accessibile in un’unica infrastruttura globale.” Con queste parole Valerio Saia, CEO & Founder di Dubai Rent 7.0 S.p.A. (DR7), presenta la sua visione: costruire la prima piattaforma mondiale capace di unificare auto di lusso, yacht, jet privati, ville da sogno e servizi concierge sotto un unico brand digitale, DR7 – Luxury Empire.

L’idea nasce da una constatazione: oggi il mercato del luxury travel e delle esperienze vale circa 1.200 miliardi di euro e, secondo le principali società di consulenza, supererà i 2.000 miliardi entro il 2030. Un mercato enorme, ma ancora diviso tra operatori verticali. “Oggi un cliente deve rivolgersi a piattaforme diverse per prenotare un’auto, uno yacht o un jet. Con DR7 vogliamo cambiare questo paradigma: un solo click per avere tutto”, spiega Saia.

La piattaforma DR7 è progettata per integrare ogni segmento del lusso in un unico ecosistema digitale: l’utente potrà prenotare una supercar per Montecarlo, noleggiare uno yacht a Porto Cervo, riservare una villa a Miami o volare in jet privato da Dubai a Parigi, aggiungendo servizi esclusivi come chef privati, babysitter o bodyguard. “La nostra missione non è vendere un singolo servizio, ma costruire un’esperienza integrata. DR7 deve diventare sinonimo di status, esclusività e dominio nel lusso globale”, sottolinea il fondatore.

Il modello di business, precisa Saia, è semplice e trasparente. “Ogni partner inserisce i propri asset mantenendo pieno controllo su prezzi e disponibilità. I clienti prenotano e pagano online in modo sicuro. Al partner viene accreditato subito il 91% dell’importo, disponibile dopo sole 24 ore. DR7 trattiene il 9% di commissione: una delle percentuali più basse a livello internazionale, pensata per garantire sostenibilità ai partner e solidità alla piattaforma.”

Il progetto punta a creare un network globale di aziende partner, dalle supercar ai jet privati. “Diventare partner DR7 significa uscire dai confini locali ed entrare in un circuito internazionale che si espande dall’Italia a Dubai, da Miami a Montecarlo, fino a Singapore e Parigi. Significa far parte di un marchio che non è una semplice vetrina, ma un simbolo di status e potere. Noi ci assumiamo la responsabilità della compliance, dei contratti e del customer care: ai nostri partner lasciamo la libertà di concentrarsi sul servizio.”

Con DR7, secondo Saia, il lusso entra in una nuova era. “Non più frammentato, non più elitario, ma centralizzato e reso accessibile attraverso un’unica piattaforma globale. Stiamo costruendo un impero che non guarda solo all’oggi, ma al 2030: il nostro obiettivo è diventare lo standard mondiale del lusso.”

Chi volesse entrare a far parte del progetto come partner può scrivere a [email protected] o contattare il numero +39 345 790 5205. La sede legale è a Cagliari, in Viale Marconi 229, dove ha sede Dubai Rent 7.0 S.p.A. (DR7).

“DR7 – Il lusso ha un nuovo impero. E noi lo stiamo costruendo, giorno dopo giorno.” – Valerio Saia, CEO & Founder