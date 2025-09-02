“Possibile che da aprile in Sardegna non abbiano ancora rinnovato il contratto per questo integratore per la fibrosi cistica?”. È lo sfogo amaro di un lettore giunto alla redazione di Casteddu Online, che denuncia i ritardi nella fornitura di un farmaco ritenuto fondamentale dai pazienti affetti da fibrosi cistica. Secondo quanto racconta, la sospensione della distribuzione dell’integratore dura ormai da mesi, senza che l’assessorato regionale alla Sanità abbia comunicato soluzioni alternative. “Forse perché nell’assessorato guidato dal 5 stelle Bartolazzi sono tutti sani e se ne infischiano dei malati”, scrive ancora il lettore, che punta il dito contro la gestione burocratica della vicenda e sottolinea la mancanza di un piano che garantisca continuità terapeutica.

Una situazione che rischia di diventare critica per chi quotidianamente deve convivere con la patologia e che chiede risposte immediate.