Tragedia in un appartamento di via Shakespeare a Bologna. Un uomo di 81anni, Roberto Rizzioli, ha ucciso Gianna Galletti a colpi di pistola e poi si è tolto la vita, rivolgendo l’arma contro se stesso. Un dramma accaduto in un weekend di luglio come tanti scosso da un episodio che ha sconvolto tutto il quartiere bolognese. A dare l’allarme attorno alle 6 e 30 del mattino proprio i vicini, allarmati dai rumori. Secondo una prima ricostruzione, Roberto avrebbe sparato alla moglie con due colpi mentre dormiva. Poi, in un’altra stanza, ha usato un proiettile per sè.

A fare la terribile scoperta gli agenti della polizia giunti sul posto. L’appartamento è stato posto sotto sequestro e si sono raccolte diverse testimonianze per ricostruire la vita dei due coniugi, descritti come una coppia molto unita e affiatata.