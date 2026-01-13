I carabinieri della Stazione di Sinnai hanno rintracciato e arrestato ieri un operaio 33enne, residente nel centro abitato e già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura della detenzione domiciliare con controllo mediante dispositivo elettronico.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, è stato adottato in sostituzione della precedente misura cautelare del divieto di avvicinamento già emessa nell’ambito di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, in relazione a reiterati episodi persecutori che, tra i mesi di settembre e ottobre 2025, si sarebbero verificati nel territorio comunale ai danni dell’ex convivente dell’indagato.

Una volta individuato e bloccato, l’uomo è stato accompagnato presso la caserma per gli adempimenti di rito e, al termine delle formalità, trasferito presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di controllo elettronico.