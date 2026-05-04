Via Vesalio è un caos e il traffico va in tilt_arrivano le chiusure dinamiche, stop dalle 10 alle 12.

Il provvedimento si è reso necessario nel tratto tra la via Flavio Gioia e la via Cesare Pintus, per consentire lo svolgimento dei lavori relativi ai percorsi verdi

Chiusura dinamica al traffico (dalle 10 alle 12) in via Vesalio dal 5 al 15 maggio 2026

Con ordinanza n.1240 firmata il 4 maggio 2026 dal dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti del Comune di Cagliari è stata disposta la temporanea chiusura, dal 5 al 15 maggio 2026 dalle 10 alle 12, alla circolazione veicolare nella via Vesalio nel tratto compreso tra la via Flavio Gioia e la via Cesare Pintus, semicarreggiata direzione viale Roberto Pisano.

Il provvedimento è stato adottato per consentire alla ditta incaricata di svolgere i lavori relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 Investimento / Subinvestimento 2.2. Anello Sostenibile Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana – Percorsi Verdi.

Nel dettaglio, queste le prescrizioni adottate con l’ordinanza dal giorno 05/05/2026 al giorno 15/05/2026 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nella via Vesalio nel tratto compreso tra la via Flavio Gioia e la via Cesare Pintus, semicarreggiata direzione viale Roberto Pisano:

l’istituzione del divieto di transito veicolare per brevi interruzioni di durata massima 15 minuti.

Le interruzioni al transito veicolare devono essere gestiti con il supporto dei movieri .

Il transito è consentito alle ambulanze, polizia, vigili del fuoco.