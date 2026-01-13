Nel corso di un normale pattugliamento, i carabinieri hanno notato ieri un uomo mentre transitava lungo una via del centro abitato e hanno deciso di verificare cosa stesse facendo in piena notte. Su di lui erano già emerse diverse segnalazioni informali che lo indicavano come possibile soggetto attivo nella cessione di sostanze stupefacenti. Fin dai primi momenti dell’interlocuzione con i militari, l’uomo ha manifestato un’evidente agitazione, fornendo risposte poco coerenti e tenendo atteggiamenti anomali. I Carabinieri hanno così deciso di approfondire e il loro intuito è stato premiato: le perquisizioni hanno infatti consentito di rinvenire complessivamente quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di poco meno di quattro etti, ulteriori dosi della medesima sostanza per oltre 30 grammi, una modesta quantità di marijuana e vario materiale comunemente utilizzato per il taglio e il confezionamento. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato riaccompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza.