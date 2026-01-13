Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Sestu, per la giornata di giovedì 15 gennaio 2026 i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento alla rete idrica esistente delle nuove condotte negli incroci tra via Monte Santo e le vie Col Del Rosso, Brigata Sassari e Dei Partigiani. Pertanto, durante i lavori, tra le 10 e le 18, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nell’area compresa tra via Scipione e via Monserrato: sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.