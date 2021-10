Spettacoli e concerti in pieno centro, Quartu avrà il suo primo teatro nel 2023: “Sì alla riqualificazione dell’ex cinema”

A Quartu Sant’Elena è scattato ufficialmente il countdown per l’apertura del primo teatro comunale. L’ex cinema di via Marconi, il “Cineteatro Nuovo” (dopo due ristrutturazioni era già stato destinato a teatro, ma poi erano sorte delle complicazioni) si prepara a ricevere gli ultimi interventi di una riqualificazione poderosa soprattutto dal punto di vista economico: 2,2 milioni di euro netti, lordi diventano 1,6 ma la sostanza non cambia: nel futuro della struttura ci sono i concerti e gli spettacoli, proprio in pieno centro città. Il Comune, tramite gli uffici delle Opere pubbliche, ha definito “l’intervento di completamento della ristrutturazione” del cineteatro. La volontà c’è, ed è piena, e le scadenze aiutano l’amministrazione comunale a fissare già un lasso di tempo entro il quale finire tutta l’opera: “Il 2023”, spiega l’assessore comunale dei Lavori pubblici Antonio Conti. “Quartu non ha mai avuto un teatro tutto suo, un luogo dove poter fare eventi e concerti anche importanti. Ci sono i finanziamenti della Città Metropolitana, i progetti andranno chiusi entro l’anno ma, già la settimana prossima, avremo tutti gli esiti e i documenti per dar via al progetto esecutivo”. Gli operai dovranno terminare la riqualificazione della struttura, che sarà su due piani: “Al piano terra ci sarà il palco con tutti gli accessori del caso”, ed è chiaro il riferimento allo spazio per il direttore d’orchestra, più camerini e bagni per l’artista o gli artisti di turno. Più 750 posti a sedere, spalmati tra piano terra e primo piano, “lì ci sarà la platea e il soppalco”. Il primo teatro pubblico quartese sarà molto grande, “lo spazio per eventi di grande richiamo ci sarà”, assicura l’assessore.

Certo, è stato abbastanza travagliato l’iter dell’ex cinema quartese: “Avevamo già un documento preliminare, ci siamo dovuti impegnare sulla definizione delle strutture comunali vecchie e in cemento armato, per via di nuove normative che portano a delle verifiche specifiche. Non si trovavano alcuni atti, i verificatori comunali sono stati molto impegnati” e, alla fine, hanno recuperato tutte le carte: “Speriamo davvero di aver serrato le fila e di dare una progettazione esecutiva”. Uno spazio aperto a più attività, il teatro che sorgerà nel 2023: “Sarà una struttura multifunzionale dove si potranno fare riunioni in una sala apposita, ma anche conferenze. Avvieremo un bando, quando saranno terminati i lavori, per la gestione. Bisogna trovare un privato, ovviamente nel settore dello spettacolo, che potremo agevolare a livello comunale con un po’ di risorse”.