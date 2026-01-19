Una sparatoria è stata segnalata nella giornata di oggi a Predda Niedda, lungo la strada 33, alla centrale operativa del 118 di Sassari. Un uomo è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco al femore. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 con un mezzo infermieristico e un’ambulanza di base. Dopo le prime cure prestate sul posto, il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Sassari per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Restano da chiarire la dinamica e le circostanze dell’episodio.

Notizia in aggiornamento