Una primavera che riserva dei colpi di scena, il sole caldo dei giorni scorsi ha lasciato spazio a una vera e propria bufera che ha investito il centro e il nord Sardegna. Le immagini, pubblicate dall’ex governatore della Regione Pili, mostrano la furia della natura che si abbatte all’improvviso: una violenta tempesta anche di grandine e le strade sono rimaste impraticabili per diverse decine di minuti. Al sud dell’isola il clima è invece stabile, qualche nuvola innocua e poco vento che fanno ben sperare per il ponte del 1° maggio.