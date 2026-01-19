​Nella giornata di sabato ci sono state le operazioni di trasferimento della colonia felina situata nello stradello fronte cimitero, a ridosso di via Giulio Cesare e della SS 554.

Un intervento necessario e non più rimandabile, volto a garantire in primis la sicurezza degli animali e, in secondo luogo, la riqualificazione di tutte quelle aree, investimenti (che hanno già avuto l’accordo in Consiglio Comunale) tra cui i futuri parcheggi di pubblica utilità per il cimitero cittadino.

​Le operazioni sono iniziate alle ore 7:00, in presenza dell’ASL Veterinaria, l’Ufficio per il Benessere Animale coordinato dal Comandante Soru, con gli agenti della Polizia Locale, la Gesenu, la cooperativa i Progetti e i volontari intervenuti, e inoltre l’assessore De Roma al Benessere Animali, il presidente della Commissione Benessere Animali e tutti i Consiglieri e gli Assessori.

“Il nostro obiettivo prioritario è sempre stato la salvaguardia dei gatti” ha spiegato il sindaco Tomaso Locci.

“Il sito originario, purtroppo, come si evidenza dalle foto,(evidenzia la bonifica che a carico nostro e dei cittadini abbiamo fatto) non solo si trovava in condizioni igienico sanitarie critiche, ma era estremamente pericoloso per l’incolumità degli animali, esposti alle intemperie e al costante rischio di essere investiti, data la vicinanza a strade ad alto scorrimento.

Nonostante fossero stati dichiarati circa 10 esemplari, al momento dell’intervento era presente un solo gatto.

Ringrazio per la presenza anche chi aveva la gestione della Colonia (sig. Rita), mentre ci spiace constatare la mancanza di collaborazione di chi stava lì ad accudire i gatti, comunque presente durante le operazioni.

L’area di via Giulio Cesare è stata contestualmente bonificata e pulita, con eventuali costi della collettività, restituendo la zona bonificata ad un un passaggio di transito, di proprietà dei privati.

​Contestualmente, l’Amministrazione ha realizzato una nuova dimora per la colonia investendo circa 8 mila euro, in attesa del trasferimento dalla Regione Sardegna di 100 mila euro per un altra area.

Questa colonia è un’area pulita e attrezzata con 10 nuove casette acquistate dall Amministrazione e (fornite grazie alla preziosa e impeccabile collaborazione di Shardana) dotate di un punto acqua, recinzioni, una panchina e una zona di sgambettamento.

Faccio presente che il trasferimento e tutte le operazioni sono state oggetto di un attività scrupolosamente vigilata dall ‘ASL veterinaria di Cagliari, e ringrazio anche per la sua grande disponibilità la Dott.ssa Locci”.

Inoltre a tutela dei gatti e di chi volesse prendersene cura, il Comune stipulò a settembre, un ulteriore accordo scritto, tra l’Amministrazione, l’Ass. Leida e i loro volontari, che chiesero esplicitamente la realizzazione di una rete di protezione per la Colonia.

“Inoltre questo ci venne richiesto, pure da colui il quale si occupava dei gatti, (il quale non era legittimato a gestirla, e che spesso ha allontanato anche la titolata) e che non si presento’ alla stipula dell’accordo, come condizione essenziale, senza la quale non avrebbe permesso, in qualsiasi maniera, il loro trasferimento.

Fin dal mese di luglio questa Amministrazione si è interessata per coinvolgere tutte le persone che si occupavano dei gatti, che si trovano in terreni di proprietà privata.

Faccio presente che questa Amministrazione è stata intimata a rimuovere gli stessi gatti dai terreni dei privati”.

Ma solo dopo l’accordo e alcuni volontari e chi era titolata per la gestione della colonia felina, si sono resi disponibili, per collaborare, “a eccezione di colui il quale continua nonostante le richieste del nostro Comandante, a fare ostruzionismo.

Nessuno ha mai impedito la possibilità di collaborare, anzi più volte è stato chiesto anche a chi non ne avesse titolo, invece qualche ” furbetto” vorrebbe far credere la sua esclusione.

Faccio presente che il nostro Comandante si sta attivando con altri cittadini per recuperare i gattini che potrebbero essere vicino alla vecchia struttura.

Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato fin dalle prime luci dell’alba per coniugare il benessere dei nostri amici a quattro zampe con le esigenze di sicurezza e sviluppo della nostra città.

Il mio invito, che rivolgo ai volontari che assistono la colonia, e come ribadito più volte negli uffici preposti con i vari incontri fatti dal Comandante Soru, è che la nuova area è a disposizione dei felini, anche degli ulteriori, rispetto a quelli preesistenti.

Sarà sufficiente contattare il Comando della Locale e, come sempre, saremo a disposizione.

Se come informato, qualcuno si trova in possesso dei gatti, lo invito a contattare il nostro Comandante, perché provvederemo a trasferirli nella colonia”.