Spaccio di stupefacenti, resistenza ed evasione: 36enne arrestato a Cagliari

Cagliari, arrestato dai Falchi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a P.U. ed evasione.

Nella serata di giovedì gli operatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un 36enne responsabile di resistenza a P.U., detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed evasione.

Gli investigatori, a seguito di attività info-investigativa, sono venuti a conoscenza che l’uomo deteneva presso la sua abitazione di Cagliari sostanze stupefacenti del tipo “cocaina” che poi spacciava ai numerosi acquirenti che giornalmente si recavano presso la sua casa.

Il 36enne si è dato alla fuga con la propria auto inseguito dagli Agenti ed è riuscito a disfarsi di un involucro che, a causa dell’intenso traffico, è andato disperso. Dopo aver percorso a folle velocità varie strade cittadine, l’uomo ha abbandonava l’auto per proseguire la fuga a piedi per poi essere bloccato. Nella successiva perquisizione è stato trovato un involucro contenente 2 gr cocaina e perciò l’uomo è stato tratto in arresto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato quindi condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata di ieri ma, nonostante il divieto di uscire, il 36enne si è allontanato rendendosi irreperibile per qualche ora. Nel fare rientro a casa, vedendo gli Agenti, è apparso in evidente stato di agitazione. L’uomo è stato quindi fermato e accompagnato presso il Tribunale di Cagliari per il rito direttissimo. Al termine dell’udienza di convalida sono stati disposti gli arresti domiciliari.