Sorpreso in giro senza patente e con l’auto sotto sequestro: una denuncia a Selargius.

Ieri a Selargius, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per guida senza patente un cinquantenne del luogo, disoccupato e con precedenti denunce a carico. Questi è stato sorpreso poco prima nella via Newton alla guida della sua auto, sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita. L’uomo è recidivo e la macchina gli era già stata sequestrata amministrativamente e affidata in custodia giudiziale. Il mezzo è stato sequestrato questa volta penalmente e gli è stato affidato ancora una volta. Magari riterrà che quel mezzo non debba essere più adoperato visto che questa volta la situazione è molto più grave. La prima volta che si viene colti a condurre un mezzo senza patente o con patente sospesa si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da pagare alla Prefettura, se recidivi la vicenda diviene penale.