Ponteggio non regolamentare in un cantiere a Villaputzu, datore di lavoro nei guai.

Ieri a Villaputzu i carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dal personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Cagliari in collaborazione coi colleghi civili dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito di un servizio finalizzato al controllo dei cantieri edili, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un cantiere del luogo, riscontrando la violazione prevista dal decreto legislativo 81 del 2008 in relazione agli obblighi del datore di lavoro. Il responsabile del cantiere e datore di lavoro della ditta, vale a dire il titolare, non aveva individuato le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, inserendo dei tavoloni e delle pedane su dei ponteggi collegati tramite dei tubi innocenti non previsti dal PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio) e nel progetto redatto dal tecnico abilitato, che dovrebbe descrivere come debba essere realizzata un’impalcatura per minimizzare i rischi per chi vi lavora. In sostanza quel ponteggio non ero affatto regolamentare.