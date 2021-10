Cagliari, urla e sangue in via Pergolesi: ferisce a bottigliate la moglie e la manda all’ospedale

Notte di terrore in una casa abitata da una coppia di filippini in via Pergolesi a Cagliari. Un uomo ha violentemente aggredito la moglie, colpendola più volte con una bottiglia di vetro e ferendola. La poveretta ha chiesto aiuto e si è messa ad urlare: le sue grida sono state sentite da altri residenti della strada, che si sono subito affacciati alle finestre per capire cosa stesse succedendo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e le ambulanze del 118: la donna, che ha riportato varie ferite, è stata trasportata a sirene spiegate al Brotzu. L’aggressore, scortato dai carabinieri, è stato invece accompagnato al Policlinico per una ferita al tendine. Dopo un primo controllo, è stato trasferito anche lui al Brotzu. Non si conoscono ancora i motivi che abbiano portato all’assurda spirale di violenza, le indagini stanno andando avanti.

Una delle tante residenti della strada che è stata svegliata dalle urla, poco dopo le due di notte, racconta: “La donna urlava tantissimo e stava chiedendo aiuto, non si è subito capito cosa fosse successo. Dopo circa dieci minuti ho visto le auto dei carabinieri e le ambulanze”.