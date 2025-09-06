Ancora caos a Solanas, dove le imbarcazioni continuano ad avvicinarsi pericolosamente alla riva. Questa mattina, intorno alle 10, un bagnante ha documentato la presenza di circa venti barche a meno di 50 metri dalla spiaggia, proprio tra le persone in acqua. “Mi sono recato presso la spiaggia di Solanas lato sinistro e ho visto diverse barche avvicinarsi con i motori accesi, ormeggiare a pochi metri dai bagnanti, lasciando puzza di carburante e musica ad alto volume”, racconta Gianluca M. Il cittadino riferisce di aver contattato la Capitaneria di porto, senza però ottenere un intervento: “Dalla foto si vedono i bagnanti e le barche affianco, ma nessuno è venuto a far rispettare la distanza di sicurezza”.