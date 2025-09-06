Paura nel pomeriggio sulla strada provinciale 18, all’altezza dell’Alma Resort, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli: un fuoristrada, un’auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e l’area interessata. Tre le persone rimaste ferite: soccorse dal servizio sanitario regionale, una di loro è stata trasportata in condizioni apparentemente gravi.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.