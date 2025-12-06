“Siamo riusciti a raggiungere un importante compromesso per migliorare gli spostamenti degli studenti in orario scolastico verso il polo di Via Vesalio”. Aurora Cappai, consigliere di minoranza, che sin da subito ha collaborato per la buona riuscita della trattativa tra pendolari e Arst, annuncia la svolta che limiterà assai i gravi disagi che da settembre affliggevano soprattutto gli studenti.

“La navetta 170 arriverà alla stazione alle 7.32. La corsa metro verso Gottardo è programmata alle 7.41. Orario utile sia per chi entra alle 8.00 che per chi entra alle 8.20. Non è la perfezione ma un buon compromesso. La corsa della navetta delle 6.21 garantirà la coincidenza con la metro delle 6.31”.

Stop ad attese infinite, insomma, al freddo e a corse sfrenate per raggiungere la scuola in orario, si parte e si arriva con poco margine di tempo, permettendo così la riduzione dello stress e dei disagi.“Un grazie ai ragazzi, che hanno saputo rappresentare con efficacia il problema, alle mamme super determinate e alla direzione ARST che a partire dal 9 dicembre introdurrà nuovi orari coordinati tra la navetta 170 e le corse della metro. Un risultato davvero soddisfacente per quanto riguarda l’andata.

Ora possiamo concentrare le energie su un ulteriore obiettivo: aggiornare gli orari di rientro degli autobus, così da garantire agli studenti un ritorno a casa in autonomia nel primo pomeriggio.

Ci sono tante situazioni difficili nel tpl. Ma forse con un pochino di impegno è possibile districare i nodi. Almeno quelli più importanti.

Nonostante le differenze politiche, questo è un risultato importante per i nostri ragazzi.

Grazie a tutti! Sono felice abbia prevalso la collaborazione”.