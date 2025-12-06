A Gonnosfanadiga sono i salvadanai posizionati da una mamma nei negozi a trasformarsi in giocattoli e sui social parte l’appello del genitore di una piccola paziente che offre la disponibilità per raccogliere doni per bimbi e ragazzi da 0 a 20 anni.

Lottano, anche se dovrebbero essere a scuola per poi godere di due settimane di vacanze da trascorrere in famiglia: sono i piccoli guerrieri che affrontano le avversità della vita sin da subito. Per loro tanta solidarietà e amore soprattutto ora che si avvicina il Natale. Non c’è tempo da perdere, allora, renne e slitta sono già pronte e non resta che preparare giochi da impacchettare.

“Ho pensato di condividere anche qua l’iniziativa che cerco di portare avanti da qualche anno avendo ricevuto doni anche noi per diverse festività, mi farebbe piacere riuscire con il vostro aiuto, poter far trovare sia nel Reparto ricovero che nel day hospital del reparto di oncoematologia pediatrica del Microcitemico, pacchetti bellissimi contenenti ciò che desiderate regalare, su una fascia d’età dai 0 ai 20 anni”.

Una iniziativa “per portare sorrisi a chi in questo momento è meno fortunato” si legge in tanti gruppi social dove la mamma ha condiviso il post.