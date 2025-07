Sinnai, l’odissea di Antonio, 40 anni, alla ricerca disperata di un farmaco salva vita: “Forse ho trovato qualcosa in Francia. Il costo è di 2 euro circa più la spedizione”. Il medicinale in questione è il “Dobetin da 1000mg, non si trova da nessuna parte, questo salva vita è convenzionato. Si trova quello da 5000 a pagamento, e non in tutte le farmacie”.

Tra 20 giorni dovrà ricevere l’ultima dose che ha a disposizione: da mesi manca il farmaco concentrato di vitamina b12, ma ora la situazione si fa seria poiché tra poche settimane la scorta personale delle fiale sarà esaurita.

“Pago le tasse per poi non avere i servizi e i diritti, e dobbiamo anche pagare visite e farmaci. È normale?” spiega l’uomo a Casteddu Online.

“Non racconto, inoltre, l’odissea dal medico per ordinare il farmaco a pagamento: non ne posso più, non si può più vivere cosi. Ho troppe patologie, sono stanco, ma la voglia di vivere non maca. Queste vicende però portano all’esaurimento e ansia”.

Il caso: introvabile la fiala per punture della vitamina b12 Dobetin, la disperazione dei malati: “Non bastano le patologie, dobbiamo anche vivere con l’ansia. Non sappiamo dove sbattere la testa, ci portono allo stremo”. Un farmaco molto importante, salvavita. “Le mie patologie sono tutte degenerative e autoimmune, tutte invalidanti di cui sono in possesso appunto di una invalidità” spiega Antonio. “Sono introvabili queste fiale in tante farmacie, ho solo 2 fiale, una la farò sabato e poi l’altra tra 20 giorni.

È un farmaco molto importante anche perché, oltre ad avere la carenza b12 anemia perniciosa, la mia malattia ha danneggiato altri organi causandomi, tra l’altro, la gastrite atrofica.

Sono preoccupato di non trovare il farmaco, aiutatemi”.

L’uomo ha già chiesto alle farmacie di Sinnai e Maracalagonis, “mi hanno detto che manca da marzo, oggi sono stato a Settimo San Pietro e Selargius ma nulla da fare.

In alcune ho trovato il farmaco ma da 5000, io necessito del dosaggio da 1000″.