Dramma nelle campagne di Usini, nel Sassarese, dove un uomo di circa 40 anni ha perso la vita nel pomeriggio in seguito a una puntura di vespa. La vittima, che soffriva di gravi allergie, si trovava all’aperto quando è stata punta dall’insetto.

Colto da una reazione anafilattica fulminante, l’uomo avrebbe tentato di chiedere aiuto dirigendosi verso alcune abitazioni vicine, ma si è accasciato prima di riuscirci. Immediato l’intervento di due ambulanze del 118 e dei carabinieri della Stazione locale, ma all’arrivo dei soccorsi per lui non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La salma è stata successivamente affidata ai familiari.