Sinnai, emergenza cinghiali in paese, “sono un pericolo”: nuova protesta contro gli ungulati che in branco fanno razzia di prati verdi e sacchetti dell’immondizia, “l’assessore all’ambiente attivi subito gli enti competenti”.

“La proliferazione incontrollata dei cinghiali a Sinnai ha superato i livelli di guardia, diventando un’emergenza di sicurezza pubblica”. A denunciarlo è il consigliere comunale Cosimo Lai (Uniti per Sinnai), a fronte delle continue segnalazioni e dei recenti fatti di cronaca che hanno visto gli ungulati invadere le rotonde cittadine e le strade ormai nel pieno centro del paese.

“La pineta è una risorsa, ma l’assenza di gestione sta portando ormai gli animali fin dentro le nostre case creando un serio pericolo per la viabilità urbana, per gli automobilisti e per i pedoni.

Nonostante le svariate interrogazioni presentate in Consiglio Comunale, dal sottoscritto, ad oggi nulla è stato fatto.

Questo silenzio amministrativo è inaccettabile e non possiamo aspettare un incidente grave prima di vedere un’azione concreta. Le foto dei cinghiali nelle rotonde e al centro del paese sono sotto gli occhi di tutti, eppure l’asessore continua a non dare risposte concrete alla cittadinanza che chiede aiuto”.

Una richiesta ben precisa: “L’amministrazione ha il dovere di tutelare la sicurezza urbana e non può più restare a guardare mentre la situazione degenera.

Chiedo impegni immediati: l’Assessore all’ambiente deve interfacciarsi subito con gli enti competenti in materia di fauna selvatica per un piano straordinario di contenimento.

Continuerò a dare battaglia in Consiglio comunale finché la giunta non metterà la parola fine a questa emergenza”.