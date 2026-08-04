Cagliari, gesti sessuali e lanci di oggetti contro una mamma e una bimba che passeggiavano vicino al Corso: la denuncia shock di Filippo Candio, esponente di Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci.

Un video postato sui social ritrae una scena in cui si vede chiaramente un giovane uomo gesticolare con le parti intime in direzione di una mamma e una bambina che proseguono velocemente per la loro strada. Non solo: ha anche una bottiglia in mano, dopo aver raccolto qualcosa da terra lo scaglia sempre verso la mamma e la bimba. “Non vi dirò chi mi ha girato questo video, semplicemente sappiate che sono persone a me davvero vicine; a Cagliari, mentre una mamma sola con la bambina, passeggiava nella zona del corso, l’ennesima persona alterata la aggrediva gratuitamente”.