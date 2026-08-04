Alcune famiglie sono state evacuate in via Falzarego, a Cagliari, dopo la segnalazione di lesioni strutturali all’interno di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le verifiche tecniche e provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni sono coordinate dal funzionario di guardia del Comando provinciale. Presenti anche la Polizia locale e un tecnico del Comune di Cagliari. Sono in corso gli accertamenti per valutare le condizioni di stabilità dell’edificio.