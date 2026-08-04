Un gigantesco generatore in funzione notte e giorno che ha sì risolto il problema blackout in via Cadello a Cagliari ma che impedisce ai residenti di dormire e persino di aprire le finestre.

Una nostra lettrice, Rita P., residente nella via incriminata, segnala una situazione di forte disagio che coinvolge i residenti della zona dopo una serie di interruzioni dell’energia elettrica.

“Da oltre due settimane, a seguito delle continue interruzioni di corrente, ci è stato posizionato un enorme generatore elettrico che funziona 24 ore su 24”, racconta la residente. Un impianto che, secondo la segnalazione, sta causando pesanti problemi a chi abita nella strada a causa del rumore costante.

“Non si riesce a dormire e non possiamo nemmeno aprire le finestre. Siamo veramente esausti”, scrive Rita Piras, lamentando anche la mancanza di informazioni sui tempi di risoluzione del problema.

“Non ci è stata data nessuna comunicazione e non sappiamo quando finirà questo supplizio. Ci sentiamo abbandonati e cittadini di serie B”, aggiunge la lettrice, chiedendo un intervento per riportare l’attenzione sulla situazione vissuta dai residenti.

La segnalazione arriva con l’auspicio che possano essere chiariti i motivi della presenza del generatore e i tempi previsti per il ripristino definitivo del servizio elettrico.