È accaduto ieri mattina in via Is Mitzas, “per fortuna non gli hanno fatto del male”, ma la presenza degli ungulati è “un problema per chi frequenta la zona”. Si riapre così la diatriba sulla questione: cinghiali che vengono nutriti come animali domestici, che rubano le crocchette ai gatti della colonia felina e cani che, spesso, vengono presi di mira da mamma cinghiale per proteggere i cuccioli.

La questione è stata affrontata sui social, tante le testimonianze che mettono in evidenza la frequenza degli incontri indesiderati: “A noi è capitato in pineta. Stavamo camminando nell’asfalto e un cinghiale con i cuccioli è sbucato, correndo come una furia, da bordo strada e si è piazzato davanti a noi, a me e al cane.

I cuccioli, curiosi, si avvicinavano e la mamma ci puntava con il pelo della schiena dritto. Fortunatamente sono riuscita a prendere in braccio il cane che pesa 23 kg e continuare a camminare. Ho informato chi di dovere, mi è stato detto di sbattere i piedi in terra che loro tanto scappano. A me non sembrava avessero intenzione di scappare. Quando vado con il cane ormai ho sempre paura” racconta una cittadina. Il dito viene puntato contro gli incivili che servono avanzi di cibo ai cinghiali, i quali non rifiutano il pasto a portata di zoccolo.