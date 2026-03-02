Grave incidente sulla provinciale 8 all’altezza di Sestu: un ragazzo di 17 anni di Elmas lotta ora in ospedale al Brotzu di Cagliari dopo essersi schiantato con il suo scooter. Il giovane, alla guida di un Honda SH125, stava percorrendo l’arteria in direzione dell’incrocio di Is Coras quando, per ragioni ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente sull’asfalto. Nessun altro veicolo risulterebbe coinvolto nello schianto. L’impatto è stato estremamente violento. Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme e sul posto è intervenuto in pochi minuti il personale del 118. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito critiche: dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, i sanitari hanno disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il 17enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata, sotto costante monitoraggio da parte dell’équipe medica.

Sulla dinamica stanno lavorando i carabinieri della stazione di Sestu, che hanno effettuato i primi accertamenti per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Tra le ipotesi al vaglio, una possibile perdita di aderenza a causa delle condizioni dell’asfalto o una manovra improvvisa, ma saranno gli approfondimenti tecnici a stabilire con precisione cosa abbia provocato la caduta.