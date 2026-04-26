Caos traffico in via Vesalio: lavori finiti, ma si viaggia a una sola corsia

Disagi senza fine per gli automobilisti in via Vesalio. Nonostante la conclusione degli interventi stradali, la circolazione resta fortemente penalizzata: riaperta infatti una sola corsia, con inevitabili rallentamenti e lunghe code nelle ore di punta.

La strada, rimasta chiusa per circa un mese per consentire i lavori, è ora nuovamente percorribile ma a capacità ridotta. Una situazione che sta mettendo a dura prova residenti e pendolari, costretti a fare i conti quotidianamente con ingorghi e tempi di percorrenza dilatati.

A pesare è anche la presenza del vicino ospedale, che rende il tratto particolarmente sensibile sotto il profilo della viabilità. Ambulanze e mezzi di soccorso devono farsi spazio tra le auto incolonnate, mentre i cittadini segnalano difficoltà negli spostamenti e chiedono interventi rapidi per il ripristino completo della carreggiata.

Al momento non è chiaro quando verrà riaperta anche la seconda corsia. Nel frattempo, la situazione resta critica e alimenta il malcontento di chi ogni giorno attraversa uno degli snodi più trafficati della città.