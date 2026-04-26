Scuola e anziani, una comunità educante viva

Un ponte tra generazioni costruito con gesti semplici e significativi. Il 24 aprile, a Cagliari, gli alunni delle classi terze e quinte guidati dalle loro educatrici della scuola primaria del Convitto Nazionale hanno incontrato gli anziani ospiti della casa di accoglienza comunale per l’evento conclusivo del progetto “In viaggio con il Piccolo Principe”. Incontro che si ripete da anni in un lavoro comune e condiviso.

Dopo i saluti della dott.ssa Stefania Sanna e della dott.ssa Carla Manca, la coordinatrice degli educatori Roberta Floris ha evidenziato il valore sociale e pedagogico dell’iniziativa. I bambini hanno raccontato il percorso ispirato a Il Piccolo Principe, mentre gli anziani — hanno proposto un teatrino di marionette sull’incontro del piccolo principe con la Volpe, guidati da Pina Martis.

Coinvolgenti anche gli alunni delle classi terze di via Pintus e il momento finale, con una palestra gremita di famiglie e un canto corale su brani di Ultimo.

Un’iniziativa che conferma la scuola come cuore di una comunità educante viva, capace di unire generazioni nel segno della condivisione e della relazione.