Monserrato, svolta imminente per le indagini sull’omicidio di Leonardo Mocci, 23 anni: una banda di rapinatori ha organizzato una trappola per derubare i giovani che la notte tra mercoledì e giovedì sono andati in piazza Settimio Severo.

Mocci si trovava lì per accompagnare un amico che, come riporta “L’Unione Sarda”, aveva paura di andare da solo. Doveva concludere un affare ma una banda di rapinatori sarebbe spuntata all’improvviso. Dalle informazioni emerse, l’omicidio non sarebbe quindi avvenuto al termine di una lite, ma in seguito a un agguato ben studiato.

Le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune di Monserrato hanno ripreso l’amico di Mocci a bordo della Fiat Panda bianca di proprietà della famiglia del giovane ucciso che corre via dalla piazza dove il 23enne è stato freddato con un colpo di pistola.

Domani il paese del Medio Campidano darà l’addio a Leonardo, la salma, dopo l’autopsia effettuata dal medico legale Roberto Demontis, è stata restituita alla famiglia, distrutta dal dolore per la tragica scomparsa del loro caro.