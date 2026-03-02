Cagliari, incendio di un’autovettura nel quartiere di Is Mirrionis.

I Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti alle 01:45 circa della notte, in via Monte Santo nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, per spegnere le fiamme di un’auto in sosta.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando che al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza ha avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.

Si rilevano lievi danni alla facciata di una palazzina adiacente.

E’ intervenuta anche la Polizia.

Si segnalano altri due interventi svolti dalle squadre VVF del Comando di Cagliari per incendio poco dopo le ore 01:00.

Una squadra di pronto intervento è intervenuta per spegnere le fiamme che hanno interessato un’autovettura in sosta nella via Palestrina a Quartu Sant’Elena, dove il tempestivo intervento ha evitato il coinvolgimento di altre auto parcheggiate nelle vicinanze.

Un altro intervento si è svolto in via Saverio Belgrano a Cagliari dove la squadra VVF del distaccamento cittadino portuale di Cagliari è intervenuta per spegnere le fiamme di un ciclomotore in sosta nei parcheggi di una palazzina.

Non si registrano persone coinvolte.