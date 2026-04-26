Villacidro, sarà lutto cittadino per Leonardo: domani bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e sospensione di tutte le attività per salutare il 23enne morto a Monserrato tra mercoledì e giovedì notte.
Domani pomeriggio si svolgerà il funerale di Leonardo Mocci, dalle ore 16:00, fino alla conclusione della cerimonia funebre. Il sindaco Federico Sollai “invita i concittadini, Ie organizzazioni politiche, sociali, produttive, Ie associazioni sportive e di volontariato ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino”.
Tutto il paese si stringerà alla famiglia del giovane, ben voluto da tutta la comunità del Medio Campidano.
Domani pomeriggio si svolgerà il funerale di Leonardo Mocci, dalle ore 16:00, fino alla conclusione della cerimonia funebre. Il sindaco Federico Sollai “invita i concittadini, Ie organizzazioni politiche, sociali, produttive, Ie associazioni sportive e di volontariato ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino”.
Tutto il paese si stringerà alla famiglia del giovane, ben voluto da tutta la comunità del Medio Campidano.
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