Villacidro, sarà lutto cittadino per Leonardo: domani bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e sospensione di tutte le attività per salutare il 23enne morto a Monserrato tra mercoledì e giovedì notte.

Domani pomeriggio si svolgerà il funerale di Leonardo Mocci, dalle ore 16:00, fino alla conclusione della cerimonia funebre. Il sindaco Federico Sollai “invita i concittadini, Ie organizzazioni politiche, sociali, produttive, Ie associazioni sportive e di volontariato ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino”.

Tutto il paese si stringerà alla famiglia del giovane, ben voluto da tutta la comunità del Medio Campidano.